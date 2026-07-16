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27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧

٤٧

Ils dirent : "Nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi. des porteurs de malheur." Il dit : "Votre sort dépend d’Allah. Mais vous êtes plutôt des gens qu’on soumet à la tentation.
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