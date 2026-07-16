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27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥

٤٥

Nous envoyâmes effectivement vers les Thamûd leur frère. Sâlih [qui leur dit] : "Adorez Allah !" Et voilà qu’ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent.
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