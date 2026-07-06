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27:42
فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ٤٢
فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢

٤٢

Quand elle fut venue on lui dit : "Est-ce que ton trône est ainsi ?" Elle dit : "C’est comme s’il l’était." - [Salomon dit] : "Le savoir nous a été donné avant elle ; et nous étions déjà soumis."
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