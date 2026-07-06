Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
27:39
قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين ٣٩
قَالَ عِفْرِيتٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌۭ ٣٩

٣٩

Un djinn redoutable dit : "Je te l’apporterai avant que tu ne te lèves de ta place: pour cela, je suis fort et digne de confiance."
Tafsirs
Leçons
Réflexions