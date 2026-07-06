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27:38
قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ٣٨
قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣٨

٣٨

Il dit : "Ô notables! Qui de vous m’apportera son trône avant qu’ils ne viennent à moi soumis ?"
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