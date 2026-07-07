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72:8
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨

٨

Nous avions frôlé le ciel et Nous l’avions trouvé plein d’une forte garde et de bolides.
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