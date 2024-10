Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et divetissement, et que la vie d'ici-bas a leurrés. Et rappelle par ceci (le Coran) pour qu’une âme ne s’expose pas à sa perte selon ce qu’elle aura acquis, elle n’aura en dehors d’Allah, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu’elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d’elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu’ils ont acquis. Leur breuvage sera de l’eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru.