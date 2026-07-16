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6:26
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦

٢٦

Ils empêchent [les gens] de s’approcher de lui et s’en écartent eux-mêmes. Ils ne font périr qu’eux-mêmes sans s’en rendre compte. 1
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