Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
6:22
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاوكم الذين كنتم تزعمون ٢٢
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٢٢

٢٢

Et le Jour où Nous les rassemblerons tous puis [Nous] dirons à ceux qui auront donné des associés : "Où sont donc vos associés que vous prétendiez ?"
Tafsirs
Leçons
Réflexions