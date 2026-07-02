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6:107
ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ١٠٧
وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًۭا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍۢ ١٠٧

١٠٧

Si Allah l’avait voulu, ils ne Lui auraient rien associé! Mais Nous ne t’avons pas désigné comme gardien sur eux; et tu n’es pas leur garant.
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