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6:105
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥

١٠٥

C’est ainsi que Nous expliquons les versets. Et afin qu’ils disent : "Tu as étudié." Et afin de l’exposer clairement à des gens qui savent. 1
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