Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
5:65
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيياتهم ولادخلناهم جنات النعيم ٦٥
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٦٥

٦٥

Si les gens du Livre avaient la foi et la piété, Nous leur aurions certainement effacé leurs péchés et les aurions certainement introduits dans les Jardins du délice. 1
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Notes placeholders