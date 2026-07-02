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5:109
۞ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ١٠٩
۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩

١٠٩

(Rappelle-toi) le jour où Allah rassemblera (tous) les Messagers, et qu’Il dira: “Que vous a-t-on répondu? ” Ils diront: “Nous n’avons aucun savoir: c’est Toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.”
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