68:28
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨

٢٨

Le plus juste d’entre eux dit : "Ne vous avais-je pas dit : Si seulement vous aviez rendu gloire à Allah !"
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Notes placeholders