Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦

٢٦

Puis, quand ils le virent [le jardin], ils dirent : "vraiment, nous avons perdus notre chemin,
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Notes placeholders