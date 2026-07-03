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003

3. Sourate Ali-'Imran

La famille de 'imran

Lisez et écoutez la sourate Ali-'Imran avec traduction, tafsir, récitation audio, signification mot à mot et translittération. Traduction par Montada Islamic Foundation.

Au nom d'Allah, le Plus Miséricordieux, le Plus Miséricordieux
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Alif, Lâm, Mîm.
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