11:51
يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ٥١
يَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥١

٥١

Ô mon peuple ! Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Ma rétribution n’incombe qu’à Celui qui m’a créé. Ne raisonnez-vous pas ?
