والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ان انتم الا مفترون ٥٠
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠

Et (Nous avons envoyé) au ‘Âd, leur frère Hûd, qui leur dit : “Ô mon peuple ! Adorez Allah ! Vous n’avez point de divinité à part de Lui. Vous n’êtes que des forgeurs (de mensonges).
