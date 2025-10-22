Se connecter
ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ٤٥
وَنَادَىٰ نُوحٌۭ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٤٥
Et Noé invoqua son Seigneur et dit : "Ô mon Seigneur ! Certes, mon fils est de ma famille et Ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges."
