11:35
ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون ٣٥
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ٣٥

٣٥

Ou bien ils disent : il l’a inventé ? Dis : "Si je l’ai inventé, que mon crime retombe sur moi! Et je suis innocent de vos criminelles accusations."
Notes placeholders