11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠

Ô mon peuple ! Qui me secourra contre (la punition d’) Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas ?
