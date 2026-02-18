Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
11:26
ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ٢٦
أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍۢ ٢٦

٢٦

afin que vous n’adoriez qu’Allah. Je crains pour vous le châtiment d’un jour douloureux."
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Notes placeholders