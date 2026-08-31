Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
3:93
۞ كل الطعام كان حلا لبني اسراييل الا ما حرم اسراييل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ٩٣
۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّۭا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٩٣

٩٣

Toute nourriture était licite aux enfants d’Israël, sauf celle qu’Israël [Jacob] lui-même s’interdit avant que ne descendit la Thora. Dis [-leur] : “Apportez la Thora et lisez-la, si vous êtes véridiques ! ” 1
Tafsirs
Leçons
Réflexions