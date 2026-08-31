Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue

87. Al-A'la

Le Très-Haut

Info
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut,
Tafsirs
Leçons
Réflexions