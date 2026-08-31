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72. Al-Jinn

Les djinns

Info
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
72:1
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ١
قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا ١

١

Dis : "Il m’a été révélé qu’un groupe de djinns prêtèrent l’oreille, puis dirent : "Nous avons certes entendu une Lecture [le Coran] merveilleuse, 1
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