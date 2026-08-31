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22. Al-Hajj

Le pèlerinage

Info
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
22:1
يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌۭ ١

١

Ô hommes ! Craignez votre Seigneur ! Certes, le séisme [qui précédera] l’Heure est une chose terrible . 1
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