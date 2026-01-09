وصدق بالحسنى ٦
وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦
{ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } أي: صدق بـ " لا إله إلا الله " وما دلت عليه، من جميع العقائد الدينية، وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي.