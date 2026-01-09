فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3

"فأما من أعطى واتقى" أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره.