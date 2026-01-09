Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 92:4 à 92:6

ان سعيكم لشتى ٤ فاما من اعطى واتقى ٥ وصدق بالحسنى ٦ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Эти слова являются предметом этих клятв. О люди и джинны, несущие ответственность за свои деяния! Между вашими устремлениями есть большая разница, поскольку различны ваши деяния, их объем и затраченные вами на них усилия и поскольку различны ваши цели. Стремитесь ли вы к лику Аллаха? Лишь праведные дела, совершенные ради этого, останутся с вами во веки веков и принесут вам пользу. А может быть, вы трудитесь ради преходящего и тленного бытия? В этом случае ваши усилия окажутся так же тщетны, как и ваши цели. Это относится ко всему, что совершается не во имя Аллаха. Вот почему далее Господь возвысил праведников, описал их деяния и сказал: