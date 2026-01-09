فسنيسره للعسرى ١٠
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ١٠
﴿فَسَنُیَسِّرُهُۥ﴾ نُهَيِّئهُ ﴿لِلۡعُسۡرَىٰ ١٠﴾ لِلنَّارِ