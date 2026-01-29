Se connecter
Ach-Chams
91:6
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
Et par la terre et Celui qui l’a étendue !
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Réponses
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.
