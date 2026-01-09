Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 91:11 à 91:15

The she-camel of the Prophet Salih, in a way, symbolised the principle that one should respect the rights of others and discharge one’s duties to them accordingly, even if they are helpless and weak. It is quite possible that a creature which, to all appearances, is only a ‘she-camel’, may be God’s sign brought before people to test them.