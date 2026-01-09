Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.
والشمس وضحاها ١ والقمر اذا تلاها ٢ والنهار اذا جلاها ٣ والليل اذا يغشاها ٤ والسماء وما بناها ٥ والارض وما طحاها ٦ ونفس وما سواها ٧ فالهمها فجورها وتقواها ٨ قد افلح من زكاها ٩ وقد خاب من دساها ١٠
وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦ وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
