فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤
فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤
﴿فَذَرۡنِی﴾ دَعْنِي ﴿وَمَن یُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلۡحَدِیثِۖ﴾ الْقُرْآن ﴿سَنَسۡتَدۡرِجُهُم﴾ نأخذهم قليلا قليلا ﴿مِّنۡ حَیۡثُ لَا یَعۡلَمُونَ ٤٤﴾