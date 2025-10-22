Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 68:37 à 68:38
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧ ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك.