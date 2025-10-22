Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 68:35 à 68:36
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ ما لكم كيف تحكمون ٣٦
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟