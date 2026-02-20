Se connecter
Al-Qalam
25
68:25
وغدوا على حرد قادرين ٢٥
وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَـٰدِرِينَ ٢٥
وَغَدَوۡاْ
عَلَىٰ
حَرۡدٖ
قَٰدِرِينَ
٢٥
Ils partirent de bonne heure décidés à user d’avarice [envers les pauvres], convaincus que cela était en leur pouvoir.
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٥)
] ڕۆیشتن به تهنها خۆیان جیا كردهوه له قهومهكهیان وه وا ڕۆیشتن كه بههێزو بهتوانان و توانایان ههیه لهسهر ڕنینهوهی باخهكهیان.
