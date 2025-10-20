والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب الجحيم ٨٦
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ٨٦
После упоминания о вознаграждении добродетельных праведников Аллах поведал о наказании, ожидающем грешников. Они отказываются уверовать и отвергают Божьи знамения, проливающие свет на истину, и поэтому они окажутся обитателями Адского пламени.