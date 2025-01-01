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3

Всевышний Аллах сообщил, что неверующие и многобожники сознательно уклоняются от истины и обращаются ко лжи, и какие бы доказательства в подтверждение истины ни приводили им верующие, они все равно будут противиться ей. Даже если они увидят, как куски неба рушатся вниз в наказание за их грехи, они воскликнут: «Это - всего лишь обычное нагромождение облаков!» Все это означает, что они не принимают во внимание знамения Аллаха и не извлекают уроков из Его назиданий.