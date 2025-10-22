يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ﴾ أَيْ دِينه وَرَسُوله ﴿یَنصُرۡكُمۡ﴾ عَلَى عَدُوّكُمْ ﴿وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ يُثَبِّتكُمْ في المعترك