Muhammed
2
47:2
والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيياتهم واصلح بالهم ٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍۢ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢
وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَءَامَنُواْ
بِمَا
نُزِّلَ
عَلَىٰ
مُحَمَّدٖ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّ
مِن
رَّبِّهِمۡ
كَفَّرَ
عَنۡهُمۡ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
وَأَصۡلَحَ
بَالَهُمۡ
٢
Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed - et c’est la vérité venant de leur Seigneur - Il leur efface leurs méfaits et améliore leur condition.
Rebar Kurdish Tafsir
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٢)
] بهڵام ئهو كهسانهی كه ئیمانیان هێناوه وه كردهوهی چاكیان كردووه وه ئیمانیان هێناوه بهو قورئانه پیرۆزهی كه بۆ سهر پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دابهزیوه كه ئهمه حهقهو لهلایهن پهروهردگارهوهیهو كهلامی خوای گهورهیه خوای گهوره تاوانهكانی ئهو كهسانه ئهسڕێتهوه، وه لێیان خۆش ئهبێ وه كاروباریان چاك ئهكات، وه ئیصڵاحی حاڵیان ئهكات، (كردهوهی چاك ئهوهیه بۆ خوا بێت و بۆ ریا نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت)
