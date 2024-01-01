3

Охрани их от грехов и злодеяний, а также от их скверных последствий, которые не принесут грешникам ничего, кроме печали и разочарования. Воистину, только те люди, которых Ты охранишь от грехов и их скверных последствий, будут помилованы в День воскресения. Твоя милость непрестанно осеняет людей и все остальные творения, и только грехи и ослушание лишают их возможности заслужить Твое помилование. Охрани правоверных от неповиновения и помоги им вершить добрые дела и заслужить щедрое вознаграждение. Это и есть великое преуспеяние. Что может сравниться с великим успехом, который позволяет человеку благодаря покровительству Аллаха избежать всего скверного и неприятного и благодаря Его великой милости обрести все самое заветное и желанное?! Что может быть большей наградой, ради которой рабы Аллаха соперничают друг с другом на земле?! Эта молитва ангелов свидетельствует о том, как хорошо они знают своего Всевышнего Господа. Они обращаются к Нему посредством Его прекрасных имен, и каждый раб Аллаха обязан пытаться приблизиться к Аллаху этим замечательным способом. Когда ангелы просят Аллаха смилостивиться над рабами, избавить их от душевных пороков и низменных желаний, охранить их от грехов и прочих недостатков, о которых лучше всего известно Самому Аллаху, они обращаются к Нему посредством имен Милосердный и Знающий. Эта молитва также свидетельствует о совершенном этикете, который соблюдают ангелы при обращении к Аллаху. Они свидетельствуют о Его господстве над всем сущим в целом и над правоверными в частности. Они также признаются в том, что не обладают никакой властью во Вселенной. Они не осмеливаются проявлять высокомерие перед Всемогущим Господом и взывают к Нему так, как это делают самые беспомощные и нуждающиеся творения. Они прекрасно знают, что их превосходство над другими творениями является результатом милости, великодушия и добродетели Аллаха. Эта молитва также свидетельствует о том, что ангелы во всем соглашаются с Всевышним Аллахом. Они любят те деяния, которые угодны Аллаху, и поэтому усердно поклоняются Всевышнему Господу. Они любят творения, которые угодны Аллаху, и поэтому искренне любят правоверных мусульман и ненавидят неблагодарных и неверующих грешников. Искренняя любовь ангелов заставляет их молиться за праведников и всеми силами стремиться помочь им. Эта молитва за человека также свидетельствует о любви и добром отношении к нему, потому что творения Аллаха, как правило, молятся только за тех, кого они любят. Каждое слово молитвы о прощении правоверных, с которой ангелы обращаются к Аллаху, имеет глубокий смысл, и это свидетельствует о том, как важно не ограничиваться только значением слов Священного Писания, а размышлять над их более глубоким и истинным смыслом. Если человек задумается над божественным откровением, попытается постичь его истинный смысл и воспользуется для достижения этой цели самым правильным путем, то ему станет ясно более глубокое, особое значение коранических аятов. Но как можно убедиться в достоверности того или иного толкования? Во-первых, нужно точно знать, что это толкование связано с кораническим текстом и не выходит за его рамки. Во-вторых, нельзя забывать о том, что всеведущий Господь повелел Своим рабам задумываться и размышлять над Небесным Писанием. Он заложил в коранические аяты глубокий смысл и поведал людям о том, что именно это Писание способно наставить человечество на прямой путь, осветить ему дорогу к спасению и разъяснить все важнейшие вопросы. Кораническая речь действительно является самой прекрасной, самой лаконичной и самой понятной речью, благодаря чему она является необъятным источником великого знания. С помощью Всевышнего Господа это знание постепенно открывается людям, и очень много подобных открытий содержатся в книге, которая сейчас находится перед вами. Воистину, это - милость, которой Аллах одарил всех нас. Однако она не доступна для людей, которые не задумываются над кораническими откровениями либо имеют испорченные воззрения. Господи, раскрой перед нами сокровищницу Твоей милости и помоги нам и всем остальным мусульманам стать еще более праведными! Мы надеемся на Твое великодушие и милосердие, в сени которого мы пребываем каждый миг и каждое мгновение. Сжалься над нами и убери с нашего пути все препятствия, которые могут помешать нам обрести Твое благоволение! Воистину, Ты - Великодушный, Дарующий. В словах молитвы о прощении правоверных Всевышний Аллах подчеркнул, что муж, жена, дети, друзья и остальные близкие приносят друг другу радость и великую пользу. Если человек призывает своих близких совершать добрые дела, то он разделяет с ними вознаграждение за совершенные ими деяния. Поэтому ангелы взывали о прощении не только для правоверных, но и для их отцов, жен и потомков. Однако все они тоже должны быть правоверными, и в этом случае праведность одного из них становится результатом благодеяний другого. А Всевышнему Аллаху об этом известно лучше всего.