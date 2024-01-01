3

Всевышний поведал о Своей совершенной доброте по отношению к правоверным. Он помогает им обрести счастье и делает для этого многое из того, что выходит за пределы человеческих возможностей. Он приказывает ангелам просить прощения для правоверных и молиться за их благонравие на земле и благополучие в Последней жизни. Даже величественные и приближенные к Аллаху носители Трона усердно поклоняются Ему и искренне желают добра для праведников. Они прекрасно знают, что Ему нравится, когда ангелы желают добра для Его богобоязненных рабов. Трон Милостивого Аллаха - это кровля мироздания. Трон является самым великим, огромным, прекрасным и приближенным к Аллаху творением. Он объемлет землю, небеса и Престол. А что касается ангелов, которым Аллах поручил нести Трон, то нет никакого сомнения в том, что они являются самыми крупными, величественными и сильными из ангелов. Он избрал их из числа всех обитателей небес и упомянул о них в Священном Коране, что свидетельствует об их превосходстве над остальными ангелами. Всевышний сказал: «Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (69:17). Затем Аллах сообщил о том, что носители Трона и остальные приближенные ангелы, которые окружают Трон, возносят славословия Ему. Тем самым Он похвалил Свои благородные творения за то, что они усердно поклоняются Ему и возносят Ему славословия. Возносить славословия означает прославлять безупречные качества Аллаха, отвергать от Него все, что не соответствует Его величию и совершенству, и восхвалять Его за бесчисленные милости. Все это относится к поклонению Всевышнему, которое совершают не только ангелы, но и праведные мусульмане. Именно поэтому они говорят: «Пречист Аллах! Хвала Ему!» Затем Аллах поведал о качествах благородных ангелов, которые веруют в Него и молят Его о прощении для уверовавших. Молитва ангелов является одним из многочисленных благ, которые приносит человеку правая вера. Безгрешные ангелы молятся за правоверных и тем самым приносят им огромную пользу. Многие люди думают, что молитва о прощении подразумевает только отпущение грехов и что прощение можно заслужить без каких-либо на то причин. Чтобы отвести подобное сомнение Всевышний Аллах упомянул о том, каким совершенным образом ангелы молятся за правоверных. Они говорят: «Господи наш! Ты объемлешь все сущее милостью и знанием. Ты знаешь обо всем, что происходит во Вселенной, и даже самое сокровенное для Тебя ясно и очевидно. На небесах и на земле нет такой пылинки, о которой Ты не был бы осведомлен. Твоя милость также объемлет все сущее: небеса и земля переполнены Твоими щедротами и благами. Где бы ни были Твои создания, их всегда окружает Твоя божественная милость. Посему прости своих беззащитных рабов, которые каются в многобожии и грехах, не поклоняются никому, кроме Тебя, и следуют путем Твоих избранных посланников. Прости их и защити от мучительного адского наказания, а также от всех деяний, которые приводят человека в Геенну».