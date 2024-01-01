3

Муса явился к ним с истиной и явил им величайшие чудеса, которые обязывали каждого благоразумного человека покориться Божьей воле, однако нечестивцы отказались повиноваться посланнику своего Господа. Они не довольствовались тем, что отвергли великого пророка. Они не довольствовались даже тем, что попытались опровергнуть его слова своими лживыми заявлениями. Они решились на самый скверный и самый отвратительный поступок и начали призывать египтян убивать сыновей тех, кто уверовал вместе с Мусой, и оставляйте в живых их детей женского пола. Они пошли на этот коварный шаг в надежде, что сумеют ослабить правоверных и помешают им освободиться от рабства. Но козни неверующих во все времена представляют собой сплошное заблуждение, и поэтому враги Аллаха не только не сумели достичь своей чудовищной цели, но и были погублены все до последнего. Я хочу обратить ваше внимание на одну из тонкостей коранического языка, которая часто повторяется в Писании Всевышнего Аллаха. Если контекст коранического отрывка связан с определенной историей, а Всевышний Аллах хочет, чтобы выводы из этой истории носили более широкий характер, то Он связывает эти выводы не с конкретными людьми или событиями, а с целой группой людей или событий. Это препятствует появлению ошибочных суждений о том, что определенное решение Аллаха касается только определенных людей или событий. Именно поэтому Всевышний Аллах не сказал: «Но их козни - сплошное заблуждение», - а сказал: «Но козни неверующих - сплошное заблуждение».