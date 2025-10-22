Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 37:19 à 37:26

In the present world, tidings of the future life or life in the Hereafter, are regularly communicated. But man attaches no importance to this. In the Hereafter, the reality of future life will seize man. At that time, man will forget his arrogance and will prostrate himself before God. This will be an indescribably terrible scene. The position in which people will be, when they have gathered to be judged, on the Day of Resurrection (hashr) has been described in the above verses.