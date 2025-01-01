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3

О Мухаммад! Священный Коран, который ты получаешь в откровении, является ниспосланием Всевышнего Аллаха, среди прекрасных имен которого - Мудрый, Знающий. Благодаря Своей божественной мудрости Аллах расставляет вещи по своим местам, а благодаря Своему совершенному знанию Он ведает обо всех тайнах бытия - обо всем очевидном и сокровенном. А это означает, что Священный Коран содержит в себе самые мудрые предписания и самые полезные наставления. Воистину, Аллаху лучше известно о том, что именно может принести пользу Его творениям.