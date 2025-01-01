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3

Они совершают обязательные и необязательные обрядовые молитвы, причем присутствуют на них не только телом, но и душой. Они совершают намаз, выполняя все его требования, а также обязательные и необязательные предписания. Выстаивая молитвы, они ощущают себя перед Всевышним Господом и размышляют над каждым сказанным словом. Воистину, подобное смирение является душой и смыслом мусульманской молитвы. Наряду с этим они делают обязательные и добровольные пожертвования, а также убежденно веруют в Последнюю жизнь. Их вера настолько сильна, что они достигли степени полной убежденности. Убежденность - это совершенное знание, которое укореняется в глубине души и подталкивает человека на совершение соответствующих деяний. А убежденность в истинности Последней жизни заставляет верующих всеми силами стремиться к преуспеянию в своей последней обители и остерегаться любых поступков, которые обрекают человека на мучительное наказание. Воистину, именно в этом заключается основа благополучия.