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3

﴿وأدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِن غَيْرِ سُوءٍ في تِسْعِ آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وقَوْمِهِ إنَّهم كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ﴾ . عُطِفَ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وألْقِ عَصاكَ﴾ [النمل: ١٠] وما بَيْنَهُما اعْتِراضٌ، بَعْدَ أنْ أراهُ آيَةَ انْقِلابِ العَصا ثُعْبانًا أراهُ آيَةً أُخْرى لِيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِالتَّأْيِيدِ، وقَدْ مَضى في طَهَ التَّصْرِيحُ بِأنَّهُ (ص-٢٣٢)أراهُ آيَةً أُخْرى. والمَقْصُودُ مِن ذَلِكَ أنْ يُعَجِّلَ لَهُ ما تَطْمَئِنُّ لَهُ نَفْسُهُ مِن تَأْيِيدِ اللَّهِ تَعالى إيّاهُ عِنْدَ لِقاءِ فِرْعَوْنَ. وقَوْلُهُ (﴿فِي تِسْعِ آياتٍ﴾) حالٌ مِن (﴿تَخْرُجْ بَيْضاءَ﴾) أيْ: حالَةَ كَوْنِها آيَةً مِن تِسْعِ آياتٍ، و(﴿إلى فِرْعَوْنَ﴾) صِفَةٌ لِآياتٍ، أيْ: آياتٌ مَسُوقَةٌ إلى فِرْعَوْنَ. وفي هَذا إيذانٌ بِكَلامٍ مَحْذُوفٍ إيجازًا وهو أمْرُ اللَّهِ مُوسى بِأنْ يَذْهَبَ إلى فِرْعَوْنَ كَما بُيِّنَ في سُورَةِ الشُّعَراءِ. والآياتُ هي: العَصا، واليَدُ، والطُّوفانُ، والجَرادُ، والقُمَّلُ، والضَّفادِعُ، والدَّمُ، والقَحْطُ، وانْفِلاقُ البَحْرِ وهو أعْظَمُها، وقَدْ عُدَّ بَعْضُها في سُورَةِ الأعْرافِ. وجَمَعَها الفَيْرُوزْآبادِي في بَيْتٍ ذَكَرَهُ في مادَّةِ (تِسْعٍ) مِنَ القامُوسِ وهو: ؎عَصًا سَنَةٌ بَحْرٌ جَـرادٌ وقُـمَّـلٌ يَدٌ ودَمٌ بَعْدَ الضَّفادِعِ طُوفانُ