وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
"وما أضلنا إلا المجرمون" أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون.