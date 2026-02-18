Se connecter
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ach-Chu'ara'
92
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِيلَ
لَهُمۡ
أَيۡنَ
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡبُدُونَ
٩٢
et on leur dira: "Où sont ceux que vous adoriez,
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 26:91 à 26:92
Рай будет близок к праведникам, которые при жизни на земле выполняли Божьи повеления, не преступали Его запреты и страшились Его божественного гнева. А что касается заблудших грешников, которые увязали в грехах и неповиновении, отвергали Божьих посланников и отрицали принесенную ими истину, то перед их глазами возникнет огненная Геенна, в которой собраны самые страшные муки и страдания.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
